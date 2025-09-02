İsrail asker bulamıyor: Orduya katılım düşük kaldı

İsrail basınında yer alan haberde, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail ordusuna 60 bin yedek askerin silah altına alınma sürecinin bugün başladığı aktarıldı.

Bunun Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük sayıda" yedek askerin silah altına alınması süreci olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olduğu kaydedildi.

Birçok yedek askerin kişisel ve mali durumunu gerekçe göstererek silah altına alınmaktan muaf tutulması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olması nedeniyle İsrail ordusunun ciddi zorlukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırıların planlanana göre 4 ila 5 ay sürmesinin tahmin edildiği ancak bunun uzamasının beklendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almayı hedefliyor.