İsrail askeri, kamerayı görünce LGBT paçavrasını salladı! O anlar A Haber’de

Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmasının ardından İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'ne 3 koldan saldırarak kadın, çocuk demeden yüzlerce masum sivili katletti. Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini verdi.
İsrail ordusunun Gazze sınırına yönelik askeri sevkiyatı devam ederken, AA Ortadoğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber ekranlarında bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
İSRAİL ORDUSU SİDEROT'U TAMAMEN BOŞALTIYOR
Benim bulunduğum yere yakın olan sınır kasabalarından Siderot'u tamamen boşaltma kararı adlı İsrail… 11 gibi tahliye edilmeye başlandı. Şehrin sakinlerinin yüzde 70'inin ayrıldığı bilgisi var. İsrail şimdi tamamen bölgeyi tahliye ediyor. Büyük bir yerleşim yeri burası. Kuzeyde tanksavarlarla Hizbullah ya da Filistinli gruplar İsrail ordusuna saldırı düzenledi. İsrail ordusu karşılık veriyor. Tekrar altını çizelim. İsrail ordusu Gazze'ye çağrıda bulunuyordu. Güneye doğru gidin diye. Bugün tekrardan güneye gidenlerin de konvoyunu vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti.
KARA OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hava koşullarından dolayı kara operasyonunun başlamasının biraz gecikebileceği yönünde askeri kaynaklara dayanan bilgiler basına yansıdı. Bazıları insani koridorun açılması için bekleneceği yönünde haberler yaptı. Ama daha çok hava koşulları ve İsrail'in lojistik olarak böyle bir saldırıya hazırlanmasına süre tanınması için ertelenebileceği yönünde… Teyit edilmiş bir bilgi değil. Ancak basına yansıyan bilgiler var.
İsrail askerinden LGBT bayraklı poz | Video
İSRAİL ASKERİ LGBT PAÇAVRASINI SALLADI
Öte yandan, Turgut Alp Boyraz'ın bölgedeki son durumu aktardığı sırada bir İsrail askeri, eline LGBT paçavrası ile birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz verdi.
Boyraz, "LGBT bayrağıyla birleştirilirmiş bir İsrail bayrağıyla bize poz verdi İsrail askeri. Çok ukala bir tavırları var İsrailli askerlerin." dedi.