İsrail askeri, kamerayı görünce LGBT paçavrasını salladı! O anlar A Haber’de

KARA OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hava koşullarından dolayı kara operasyonunun başlamasının biraz gecikebileceği yönünde askeri kaynaklara dayanan bilgiler basına yansıdı. Bazıları insani koridorun açılması için bekleneceği yönünde haberler yaptı. Ama daha çok hava koşulları ve İsrail'in lojistik olarak böyle bir saldırıya hazırlanmasına süre tanınması için ertelenebileceği yönünde… Teyit edilmiş bir bilgi değil. Ancak basına yansıyan bilgiler var.

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