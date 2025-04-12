İsrail askeri Lübnan sınırında kendi döşedikleri mayına bastı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırında mayın patlaması sonucu bir İsrail askerinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan sınırındaki operasyonel faaliyet sırasında" ağır yaralanan yedek askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, askerin yanlışlıkla sınırda İsrail ordusu tarafından mayın döşenen bir bölgeye girmesi sonucu patlamanın yaşandığı ve ordunun olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Dün de Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalarda biri subay iki İsrail askerinin yaralandığı aktarılmıştı.