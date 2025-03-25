İsrail askeri üssünde toplantı: Gazze’ye yönelik yeni saldırı planı onaylandı

İsrail'in "Güç ve Kılıç Harekatı" olarak isimlendirdiği Gazze'ye saldırılara ilişkin planların görüşüldüğü toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252'inci Tümen komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach'ın katıldığı kaydedildi.

Ana hedeflerinin Gazze'de tutulan tüm İsrailli esirleri evlerine getirmek olduğunu öne süren Katz, aksi halde Gazze "topraklarını ele geçireceklerini" söyleyerek Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yisrael Katz'ın Gazze Tümeni'nin bulunduğu askeri üsse bu sabah yaptığı ziyarette komuta kademesiyle toplantı yaptığı aktarıldı.

KARA İŞGALİNE YENİDEN BAŞLADILAR

İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı dün duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline yeniden başladığını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 9 Şubat'ta çekildiği Netzarim Koridoru'nu tekrar işgal eden İsrail ordusu, bazı bölgelerden Filistinlilerin göç etmesini istemiş ve ordunun nokta saldırılar yaptığını duyurmuştu.

Salahaddin Caddesi kapatılırken Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedilmişti.

Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor, Beyt Lahiya ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.