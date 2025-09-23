İsrail askerinden küstah tehdit: “Gazze’yi tamamen yok edeceğiz”

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, Amerikan X platformunda askerin Gazze sokaklarında bir iş makinasının yanında çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde konuşan asker, "Esirlerin tamamını geri getireceğiz, mümkün olduğu kadarıyla Gazze'nin tamamını yok edeceğiz ve ondan geriye bir şey bırakmayacağız." ifadelerini kullanıyor.

YIKIM SİSTEMATİK: İŞ MAKİNELERİYLE VE HAVA SALDIRILARIYLA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlarda, yalnızca askeri operasyonlarla değil iş makinalarıyla gerçekleştirilen yıkım hamleleri de dikkat çekiyor. Daha önce Refah, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya gibi bölgeler ağır tahribata uğramış; şimdi ise yapılaşmanın en yoğun olduğu Gazze kenti hedef alınıyor.