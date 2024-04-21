İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Beyt Anun köyündeki bir kavşakta iki Filistinli üzerine yoğun ateş açtı.

İlk yardım ekiplerinin bölgeye girişinin engellendiği saldırıda, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini alıkoymaya devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLER AYNI AİLEYE MENSUP

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden Filistinliler, El Halil'in kuzeydoğusundaki Sair kasabasından aynı aileye mensup. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir gencin çimento yığını arkasına saklanırken vurulduğu anlar kameraya yansıyor.

Olayın ardından bölgeye takviye ekip gönderen İsrail ordusu, Sair beldesinde Filistinlilerin evlerinde arama yapmaya başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

DÜN 14 FİLİSTİN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda dün, 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 483 Filistinli hayatını kaybetti.