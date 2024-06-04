İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Tulkerem Mülteci Kampı'nda yaşayan Abdulfettah Salahaddin Cebere ile Ahmed Mustafa Receb adlı Filistinli gençler İsrail askerlerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 527'ye yükseldi.

Tulkerem'deki Filistinli Gruplar Koordinasyon Komitesi, saldırıyı kınarken gençler için kentte yas ilan etti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Tulkerem'in batısındaki askeri kontrol noktasında Filistinlilere ait bir araca ateş açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, askerlerin sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini belirttti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu bu sabah, Tulkerem kentinin birçok mahallesine baskınlar düzenledi.

Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu evlerde arama yaptı.