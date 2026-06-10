İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci arabayla çarparak yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Nablus kentinin güneyinde yer alan Akraba beldesinde düzenlediği baskın sırasında bir İsrail askeri aracı Filistinli genci ezdi.

YARALININ BÖLGEDEN NAKLEDİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEDİ

İsrail askerleri önce Filistinli sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi daha sonra ise sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalede bulunmasına izin verdi ancak yaralının bölgeden nakledilmesine müsaade etmedi.

Filistin Kızılayı, bir süre sonra 18 yaşındaki yaralının kendilerine teslim edildiğini ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yaralının sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör