İsrail askerleri Batı Şeria’da sivillere ateş açtı: Biri çocuk 2 Filistinli yaralı
İşgal altındaki Batı Şeria’da Siyonist İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçleri El Halil’in güneyinde yer alan Zahiriye beldesine baskın düzenledi.
Baskın sırasında askerlerin Filistinli sivillere ateş açtığı, kurşunların isabet ettiği biri çocuk 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
KUYUMCUYA BASKIN, MALLARA EL KONULDU
İsrail askerlerinin beldede bir kuyumcu dükkanına girerek bazı malları gasbettiği ifade edilirken, operasyon sırasında bir grup Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail güçleri, gözaltıların ardından bölgeden çekilirken, olayla ilgili İsrail ya da Filistin makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusnun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.