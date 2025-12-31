İsrail askerleri Batı Şeria’da sivillere ateş açtı: Biri çocuk 2 Filistinli yaralı

Baskın sırasında askerlerin Filistinli sivillere ateş açtığı, kurşunların isabet ettiği biri çocuk 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

KUYUMCUYA BASKIN, MALLARA EL KONULDU

İsrail askerlerinin beldede bir kuyumcu dükkanına girerek bazı malları gasbettiği ifade edilirken, operasyon sırasında bir grup Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail güçleri, gözaltıların ardından bölgeden çekilirken, olayla ilgili İsrail ya da Filistin makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusnun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.