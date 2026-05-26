İsrail askerleri Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 5 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Nablus'un çeşitli mahallelerine baskın düzenledi.

İSRAİL ASKERLERİ EVE ZORLA GİRDİ, ARAMA YAPTI

İsrail askerleri çok sayıda eve zorla girerek arama yaptı, eşyalara zarar verdi Baskınlarda biri eski tutuklu 5 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine de baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı.

1200'E YAKIN FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda en az 1200'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör