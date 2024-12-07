İsrail askerleri kontrol noktasında bir sivili katletti

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasını kapatarak, araçların geçişini engellediğini aktardı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin Kalendiya askeri kontrol noktasında, yirmili yaşlarında bir Filistinlinin cenazesini İsrail güçlerinden teslim alarak hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise bir kişinin askeri kontrol noktasına gelerek orada görev yapan güçlere doğrudan havai fişek attığı iddia edildi.

Güçlerinin, ateş açarak karşılık verdiği olayda, söz konusu kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled pazarında toplananları insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled pazarında toplanan vatandaşları İHA ile hedef aldığını belirtti.