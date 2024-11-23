İsrail askerleri ruhsal krizde

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi ve Lübnan'da katliam yapan İsrail askerler ruhsal bunalım yaşıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az 6 İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi. Yaşamına son veren İsrailli asker sayısının daha fazla olduğunun tahmin edildiği ancak İsrail ordusunun bu konudaki resmi verileri paylaşmayı reddettiği kaydedildi. Binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğu aktarıldı. Öte yandan İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana 804 askerinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin 500 askerinin ise yaralandığını açıkladı. Ancak İsrail basını ve bağımsız kaynaklar bu rakamların beş kat fazla olduğunu, ölen askerlerin sayısının 4 bine yakın, yaralı sayısının ise 20 binin üstünde olduğunu ifade ediyor.