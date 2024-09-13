İsrail askerleri şehit ettikleri Ayşenur Ezgi Eygi’nin protestosunu engelledi

İsrail askerleri, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de öldürüldüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde cuma namazı kılmak ve protesto yapmak isteyen Filistinlilere engel oldu. İsrail ordusu, çok sayıda birlik ve zırhlı aracıyla bölgede konuşlandı. Belde halkına, bölgenin askeri alan olarak ilan edildiğini ileten İsrail askerleri az sayıda yaşlı erkeğin toplanılmak istenen tepede namaz kılmasına izin verdi. İsrail askerlerinin engellediği Filistinliler daha aşağı bir noktada hem cuma namazı hem Eygi için gıyabi cenaze namazı kıldı. İsrail ve başka ülkelerden işgal karşıtı uluslararası dayanışma aktivistleri de bölgeye geldi.