İsrail askerleri tarafından öldürülen Şirin Ebu Akile’nin arkadaşı Daily Sabah’a konuştu: Gerçeği öldürmeyi hedefliyorlar

Muhabirler başta olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırıların her gün gerçekleştirildiğini söyleyen Kous, "(Yahudi) yerleşimcilerin Filistinlilere saldırmasına izin veriyorlar. İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yoğunlaştığı yeni bir politika benimsedi." dedi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail şiddeti nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine, yaralandığına ve gözaltına alındığına dikkat çeken Kous, "Şirin'in ölümü, İsrail işgalinin diğer yüzünü ve Filistinlilere karşı işledikleri suçları gösterdi." İfadelerini kullandı.

Kous ayrıca, Ebu Akile'nin öldürülmesinin İsrail ile uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası olmasını umduklarını söyledi.

Ebu Akile ile birlikte sahada olan gazetecilerden Shaza Hanaysheh ise Eye On Palestine adlı Instagram hesabında olay anını anlattı. "Şirin ile birlikteydik. Arkamızda bir duvar ve aramızda ise bir ağaç vardı. Saklanmaya çalıştık ama ateş yoğundu. (Şirin) aniden yere düştü, hareket etmiyordu." diyen Hanaysheh'in, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

'GERÇEĞİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Filistinli gazeteci Majdolin Hassona da Eye On Palestine'e verdiği röportajda, "İşgalciler Şirin'i öldürmeyi hedeflememiş olabilir ama basın üniforması giymelerine rağmen onu ve meslektaşlarını hedef alarak basını ve gerçeği öldürmeyi amaçlamışlardı." dedi.

Ebu Akile ile birlikte çalışan ve saldırıda yaralanan Ali Samoudi ise İsrail güçlerinin aniden kendilerine ateş açtığını söyleyerek, İsrail makamlarının "bölgede maskeli ve silahlı Filistinliler" olduğuna yönelik iddialarını da yalanladı.