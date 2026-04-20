İsrail askerlerinden soykırım itirafı: Canavar gibi davrandık

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katılan ve ruhsal sorunlar yaşayan İsrail askerleriyle konuştu. İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı soykırımda görev alan ve masum Filistinlilerin öldürüldüğü ya da işkenceye maruz bırakıldığı anlara tanıklık eden İsrail askerleri, Gazze'de yaşananları aktarırken bir "canavar" gibi davrandıklarını itiraf etti.

Han Yunus'ta görev yapan "Yuval" takma adlı bir asker "Yaşlı bir adam ve üç çocuktu, belki de ergen yaştaydılar. Hiçbiri silahlı değildi. Bedenleri kurşunlarla delik deşik olmuştu; iç organları dışarıya akıyordu. Kendimi bir canavar gibi hissediyordum" açıklamasında bulundu. Tel Aviv'de hava saldırılarını planlayan birimde görev yapan "Ran" takma adlı bir asker ise "Onlarca, bazen daha fazla sivilin ölümüne yol açacağını bildiğimiz saldırıları planlıyor ve onay alıyorduk" dedi.