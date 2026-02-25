İsrail askerlerinden vahşet! Gazze’de sağlık personelleri 910 el ateş edilerek öldürüldü

Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşları Earshot ve Forensic Architecture, İsrail ordusunun geçen yıl martta gerçekleştirdiği katliamı ses kayıtları, cep telefonu görüntüleri, uydu fotoğrafları ve olaydan kurtulan iki Filistinlinin tanıklıkları üzerinden inceledi.

EN AZ 910 EL ATEŞ EDİLDİ

Üç ayrı ses ve video kaydında yapılan incelemenin detaylarına yer verilen Earshot ve Forensic Architecture ortak raporuna göre İsrail askerleri, sağlık ve sivil savunma çalışanlarına en az 910 el ateş etti.

İsrail askerleri, Filistinli sağlık ve sivil savunma çalışanlarına ilk 5 dakika 30 saniye içinde 844 el ateş ederken, iki saat süren saldırının ilk dakikalarında kaydedilen silah seslerinin yüzde 93'ünün doğrudan ambulans ve itfaiye aracını hedef aldığı ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin, yol kenarında yükseltilmiş bir kum setinde, tepe lambaları açık ambulanslar ve itfaiye aracını açık biçimde görebilecek bir konumda olduğu tespit edildi.