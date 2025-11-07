İsrail askerlerinin açtığı ateşte 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Kudüs'e bağlı Cideyra beldesinde 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Teym ile Muhammed Reşad Fadl Kasım, İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin öldürülen çocukların cenazelerini alıkoyduğuna yer verildi.

FİLİSTİN EVLERİNİN YANINDA YOĞUN ATEŞ AÇILDI

İsrail devlet televizyonu KAN, bölgede iki kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Kudüs Valiliği, askerlerin Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında, Filistinli sivillerin evlerinin hemen yanında yoğun ateş açtığını belirtti.

İsrail ordusu, dün Cideyra beldesinde yola molotofkokteyli atmak üzere olan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.