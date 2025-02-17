İsrail ateşkes dinlemiyor! Hamas doğruladı: Muhammed Şahin İsrail saldırısında öldürüldü

Söz konusu hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden olan Muhammed Şahin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluluğu altına kalacak." ifadesi kullanıldı.