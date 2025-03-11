İsrail ateşkes ihlalini sürdürüyor: Peş peşe İHA saldırıları

İsrail ordusun ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 1 kadın yaşamını yitirdi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke beldesinde İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan görgü tanıkları, Han Yunus'un Huzaa beldesinin doğu sınırında konuşlanan İsrail ordusuna ait araçların, evlere ateş açtığını ifade etti.

LÜBNAN'A İHA SALDIRISI

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir otomobili, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun güneyde yer alan Sayda kentine bağlı Deyr ez-Zahrani yolunda seyir halindeki bir araca İHA'yla saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında bir vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ATEŞKES İHLALİ SÜRÜYOR

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi yaralandı.