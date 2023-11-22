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Haberler Dünya Haberleri İsrail ateşkes öncesi Gazze'yi bombaladı: 44 ölü, onlarca yaralı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 04:49

İsrail ateşkes öncesi Gazze'yi bombaladı: 44 ölü, onlarca yaralı

İsrail savaş uçaklarının beklenen insani ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

AA
İsrail ateşkes öncesi Gazze’yi bombaladı: 44 ölü, onlarca yaralı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus Mülteci Kampı'nın batısındaki Hamed kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk ve kadın 25 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde Ebu Şemmas ailesinin evine yönelik bombardımanda 24 kişi yaşamını yitirdi. 20 kişi saldırıdan kurtuldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında ise 3'ü arama kurtarma ekibinden olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bir başka eve de saldırı düzenlendi.

Wafa, Abdu Rabbu, Ebu Gazze, Ebu Şemmas ve Er-Riyati ailelerinden ölen ve yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiğini duyurdu.

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İsrail ateşkes öncesi Gazze'yi bombaladı: 44 ölü, onlarca yaralı
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