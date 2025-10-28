İsrail ateşkes tanımıyor: Siyonistler anlaşmayı 125 kez ihlal etti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarla Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını sistematik olarak ihlal etmeye devam ediyor. Öyle ki ateşkesin yürürlüğe girdiği günden beri İsrail'in 125'i aşkın ihlali sonucu 94 sivil şehit oldu, 344 kişi yaralandı." denildi.

İsrail'in bu süre zarfından 52 kez ateş açarak sivilleri doğrudan hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca "Sarı Hat" olarak bilinen güzergahı aşarak 9 kez farklı bölgelerde karadan saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkes sürecinde ayrıca 55 hava saldırısının gerçekleştiği ve sivil yerleşim alanlarını yıkmak için İsrail'in 11 saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun bu süre zarfında 21 Filistinliyi alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra arabulucu ülkelere İsrail'i dizginlemeleri için gerekli baskıları kurmaları çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımların girişi için sınır kapılarının açılması talebinde bulunulan açıklamada, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve bölgedeki yaralıların yurt dışında tedavi edilmesi çağrısı tekrarlandı.