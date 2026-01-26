İsrail ateşkese rağmen bombalıyor

Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına hava ve topçu saldırıları düzenleyen soykırımcı İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde binaları hedef aldı. Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail topçuları, Cibaliye Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde bombaladı ve rastgele ateş açtı. Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesi de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Saldırıda Filistinli Nur Ebu Sitte hayatını kaybetti. Aynı saatlerde İsrail donanmasının, Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ateş açtığı ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 481 Filistinli hayatını kaybetti, 1313 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ise 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybederken 171 bin 391 kişi yaralandı. Batı Şeria da ise İsrailliler, dün sabaha karşı Ramallah'ın kuzeybatısındaki Attara beldesine saldırarak Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi ve beldeye ırkçı sloganlar yazdı. El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Filistinli bir kadın yaralandı.