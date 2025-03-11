İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırdı! Bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Refah kentinin doğusunu hedef aldı.

İsrail saldırısında Abdullah Ali eş-Şair isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ihlallerine çeşitli şekillerde devam ediyor.

3 FİLİSTİNLİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusunun dün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli kardeş hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.