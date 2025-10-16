İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor: 23 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 29 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

SAVAŞ BİLANÇOSU KORKUNÇ BOYUTLARDA

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana 67 bin 967 Filistinli öldü, 170 binden fazla kişi yaralandı. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden saldırılarda şu ana kadar 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin yaralandığı, 381 kişinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.