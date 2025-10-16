İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor: 23 kişi yaşamını yitirdi
İsrail ordusu, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını durdurmadı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 29 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 24 kişinin yaralandığı belirtildi.
SAVAŞ BİLANÇOSU KORKUNÇ BOYUTLARDA
İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana 67 bin 967 Filistinli öldü, 170 binden fazla kişi yaralandı. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından devam eden saldırılarda şu ana kadar 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin yaralandığı, 381 kişinin enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.