İsrail ateşkese rağmen katlediyor: Son 24 saatte 3 Filistinli yaşamını yitirdi
Gazze’de hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cenazesi ve 12 yaralı getirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybının 74 bin 793'e yükseldiğini duyurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.
Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 kişinin cenazesi ile 12 yaralının ulaştırıldığı belirtildi. Cenazelerden 1'inin son saldırılarda hayatını kaybeden bir kişiye ait olduğu, 2 kişinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
Enkaz altından çıkarılanların toplam sayısının 854'e ulaştığı kaydedildi.
TOPLAM CAN KAYBI 74 BİN 793'E YÜKSELDİ
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1723'e, yaralananların sayısının 6 bin 208'e yükseldiği ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 793'e, yaralı sayısının 176 bin 348'e ulaştığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.