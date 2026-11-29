Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 kişinin cenazesi ile 12 yaralının ulaştırıldığı belirtildi. Cenazelerden 1'inin son saldırılarda hayatını kaybeden bir kişiye ait olduğu, 2 kişinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Enkaz altından çıkarılanların toplam sayısının 854'e ulaştığı kaydedildi.