İsrail ateşkesi bombalıyor

İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşın 40'ıncı gününde gelen ateşkesin ömrünün kısa sürmesinden endişe ediliyor. ABD ile İran arasında çarşamba sabaha karşı varılan anlaşmanın ardından tarafların 11 yıl aradan sonra yarın Pakistan'da ilk kez yüz yüze görüşmesi bekleniyor. İslamabad'daki barış görüşmelerinde 15 günlük geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair yapılan ilke anlaşmanın detayları masaya yatırılacak. Ancak kalıcı anlaşma öncesinde savaşı başlatan İsrail'in ihlalleri nedeniyle ciddi krizler çıkmaya başladı.

'LÜBNAN ANLAŞMA DIŞINDA'

Daha önce de yapılan birçok ateşkes anlaşmasını bozan ya da müzakere masasını deviren Siyonist İsrail rejimi, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra Lübnan tarihinin en kanlı saldırılarını gerçekleştirdi. İsrail'in çarşamba günü Lübnan genelindeki katliamlarında 254 kişi yaşamını yitirirken 1200'e yakın kişi yaralandı. İran yönetimi ilk başta ateşkesin Lübnan'ı da kapsayacağını açıklarken, İsrail ise "Saldırılarımız sürecek" demişti. ABD'den de "Lübnan anlaşma dışında" mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin "ateşkes veya İsrail aracılığıyla savaş" arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ



İsrail'in Lübnan'a önceki gün düzenlediği saldırıların 254 sivilin ölümüne neden olmasının ardından Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ulusal yas ilan etti. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail'in yüzlerce masum ve savunmasız sivili hedef alan saldırılarında şehit düşenler ve yaralananlar için ulusal yas günü olarak kabul edilecek" denildi. Kamu kurumlarının kapatılacağı ve bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da dün 17 kişiyi daha öldürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a saldırıların devam edeceğini söyledi.

HAMANEY VE SAVAŞ KURBANLARI ANILDI



İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney için anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. İran, Hizbullah ve matemi simgeleyen siyah bayrakların taşındığı yürüyüşte ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

REUTERS: İSRAİL EBEDİ SAVAŞ STRATEJİSİ UYGULUYOR

İngiliz Reuters ajansındaki haberde ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes görüşmelerinin İsrail'in ebedi savaş yaklaşımı nedeniyle gölgelendiği belirtildi. İsrail'in güney Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar uzanan bir alanı işgal altında tutmak için uğraştığına dikkat çekilen haberde, İsrailli yetkililerin ateşkes anlaşmalarına şüpheyle yaklaştıkları vurgulandı. Haberde İsrail yönetiminin sadece Lübnan'da değil Suriye ve Gazze Şeridi'nde işgal alanlarını genişlettiğine dikkat çekildi. Reuters'a göre işgalci İsrail yönetimi içerisinde "Tamamen bitmeyen, uzun süre devam eden ama resmi olarak sürekli savaş ilanı da olmayan bir çatışma hali" hâkim.

TRUMP'TAN URANYUM MESAJI



Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ise uranyum mesajı geldi. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeye son vermesi konusunda geri adım atılmayacağını açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise ABD'nin İran'a uranyum zenginleştirmeyi durdurması taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi. Trump, ayrıca nihai anlaşma tamamlanmadan ABD askerlerinin bölgeden çekilmeyeceğini duyurdu.

BELÇİKALI BAKAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, resmi temaslar için bulunduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail hava saldırılarının hedefi olmaktan son anda kurtuldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye çağrı geldi ve "İsrail'le ortaklık anlaşması askıya alınmalı" dedi.

ABD VE İSRAİL'DE 'SAVAŞI DURDURUN' ÇAĞRISI



ABD'nin Chicago kentinde göstericiler, ABD ve İsrail'in Lübnan, İran ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı. İsrail'in Tel Aviv kentindeki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca İsrailli de 'Savaşı durdurun' çağrısı yaptı.