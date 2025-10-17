İsrail, ateşkesi bozmakla tehdit ediyor

Ateşkesi günlerdir keyfi bahanelerle ihlal eden İsrail, rehine cesetleri üzerinden de anlaşmayı tamamen bozmakla tehdit ediyor. Anlaşma gereği Hamas, 20 canlı rehine ile 28 rehine cesedini 72 saat içerisinde teslim edecekti. Bunların karşılığında İsrail tarafı da 2 bin Filistin tutuklu ile her bir İsrail rehine cesedine karşılık 15 Filistinlinin naaşını verecekti. Ancak Hamas en başında "Rehine cesetlerinin yerlerini hemen tespit edemeyiz, bu zaman alır ve uzman ekip ve ekipman gerektirir" demişti. Nitekim Hamas ilk 72 saat içerisinde 9 rehine cesedini de teslim etti. İsrail tarafı şimdi geri kalan 19 cesedin vaktinde teslim edilmediğini ileri sürerek ateşkesi bitirmekle tehdit ediyor. Ateşkesin garantörlerinden olan ABD tarafı ise Hamas'ın kalan cesetleri henüz teslim edememesinin ateşkes ihlali sayılamayacağını, bunun zaman alacağını açıkladı. Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi, İsrail'in teslim ettiği Filistinlilere ait cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini duyurdu.