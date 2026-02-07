İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor: Gazze’ye yönelik saldırılar sürüyor

Tel Aviv yönetimi, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürürken, Han Yunus'ta ayakta kalan binaları da patlayıcılarla havaya uçurdu.

GAZZE'NİN DOĞUSU VE CİBALİYA HEDEF ALINDI

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğu kesimleri ile kuzeyde yer alan Cibaliya beldesinin doğusunu hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusunda ayakta kalan bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu belirtildi. Şiddetli patlamaların sesinin Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden duyulduğu ve bölgede yeni yıkımların meydana geldiği bildirildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açtığı, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail'e ait bir helikopterden de ateş açıldığı paylaşıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti, 1518 kişi yaralandı.