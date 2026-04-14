İsrail, Avrupa'daki müttefikini kaybetti
Macaristan'da oyların yüzde 94'ü sayılırken, Başbakan Viktor Orban'ın rakibi Tisza lideri Peter Magyar zaferini ilan etti. AP'nin İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Orban'ın iktidarı kaybetmesiyle Netanyahu'nun AB'de önemli bir müttefikini yitirdiğini söyledi. İrlandalı gazeteci- yazar David Cronin de AB'nin en büyük "İsrail destekçisini" kaybettiğini vurguladı. Orban, Rusya ve İsrail gibi konularda Avrupa Birliği'nin ortak karar almasını veto ediyordu.