İsrail basını: ABD’den Netanyahu’ya Batı Şeria çıkışı

Times of Israel'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Tel Aviv'e "özel bir uyarı" gönderdi. Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, Washington'un ikazına rağmen İsrail hükümetinin ilhak tartışmalarını kapatmaya niyetli olmadığını aktardı.

NETANYAHU KONUYU TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 29 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmede Batı Şeria'nın ilhakını masaya getireceği belirtildi. ABD'nin ise kamuoyu önünde bu plana açıkça karşı çıkmaktan kaçındığı ifade edildi.

FİLİSTİN TANINIRKEN TEL AVİV'DEN TEHDİT

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurması, Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme taşımıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Washington'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya bu yöndeki hazırlıkları bizzat ilettiği bildirildi.