İsrail basını: Afrika ülkeleri Türkiye’ye yöneliyor
İsrail merkezli Maariv gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzuna dikkat çekti. Gazete, Türkiye'nin Somali'de uyguladığı askeri ve ekonomik işbirliği modelinin Afrika'nın farklı ülkelerine yayılacağına vurgu yaptı. Haberde, Ankara'nın Somali'de kurduğu askeri üs, verdiği eğitim desteği ve enerji yatırımlarıyla ülkede güvenliği artırdığı belirtilirken Nijer, Burkina Faso ve Etiyopya dahil birçok Afrika ülkesinin benzer destek için Türkiye'ye yöneldiği aktarıldı. Türkiye'nin kıtadaki etkisini genişlettiği vurgulandı.