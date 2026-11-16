İsrail basını: Ankara Körfez’in vazgeçilmez ortağı

Türkiye'nin son yıllarda attığı diplomatik adımlar, imzaladığı stratejik anlaşmalar ve savunma alanındaki işbirlikleri başta İsrail olmak üzere dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. İsrail basınından Haaretz'de yayımlanan analiz, Ortadoğu'daki güç dengelerinin Ankara lehine kökten değiştiğini gözler önüne serdi. Analizde, Türkiye'nin son dönemde Katar gibi bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara yer verildi. Haberde, Dolmabahçe Sarayı'nda atılan imzalarla derinleşen Türkiye-Katar ortaklığının sadece askeri bir anlaşma olmadığı, ABD'nin bölgedeki rolünün belirsizleştiği bu dönemde, Ankara'nın Körfez'de bölgesel bir süper güç olarak temellerini sağlamlaştırdığı kaydedildi.

TEL AVİV İÇİN ALARM ÇALIYOR

Yazıda "Bölge ülkeleri sadece silah satın almak değil; caydırıcılık inşa etmek, deniz yollarını korumak ve Yemen'den Suriye'ye her alanda söz sahibi olmak istiyor. Tam da bu noktalarda Türkiye, İsrail'in sunamayacağı imkânları masaya koyuyor" denildi.