İsrail basını: Ankara’dan öğrenecek çok şey var

Türkiye'nin son yıllarda hem bölgesel hem de küresel arenadaki etkisi özellikle İsrail tarafından yakından takip ediliyor. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'nin son dönemde izlediği dış politika ve diplomatik girişimlere dikkat çekildi. İsrail'in politikaları nedeniyle giderek daha da yalnızlaşması ise eleştirildi. Tarihçi ve akademisyen Stefan Ihrig, gazeteye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ihrig, Türkiye'nin farklı aktörlerle diyalog kurabilen ve bölgesel ortaklarına çeşitli alanlarda katkı sunabilen bir ülke konumunda bulunduğunu ve Ankara'nın jeopolitik gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

DİNAMİK DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aktif rol oynadığını belirten Ihrig, Ankara'nın dinamik bir diplomasi yürüttüğünü kaydetti. Ihrig, "Ankara'dan öğreneceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.