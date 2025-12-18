İsrail basını: Büyük Türkiye vizyonu gerçekleşiyor

Türkiye'nin hamleleri İsrail'in gündeminden düşmüyor. İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından N12, "Büyük Türkiye vizyonu sınırımızda gerçekleşiyor ve İsrail nöbette uykuya dalıyor" başlıklı haberinde siyonistlerin Türkiye paniğini aktardı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın "Büyük Türkiye" vizyonunun Suriye'yi merkezine aldığı ve bu stratejinin İsrail için Golan'dan Gazze'ye uzanan yeni bir baskı hattı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi. Erdoğan'ın, bölgesel Türk nüfuzuna dair stratejik bir vizyona sahip olduğu ve Türkiye'yi bölgesel lider konumuna taşımak istediği belirtildi.

GAZZE ADIMI ZAFER OLUR

N12'ye göre Erdoğan'ın stratejisi yakında Gazze'de kurulması gündeme gelen uluslararası istikrar gücü üzerinden test edilecek. Türk askerlerinin Gazze'ye girmesi durumunda, bu Erdoğan açısından İsrail'e karşı büyük bir siyasi zafer olacak.