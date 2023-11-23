İsrail basını insani aranın ertelenme nedenini açıkladı! Yine Hamas’ı bahane ettiler...

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.

Bugün serbest kalması beklenen esirlerle ilgili İsrail'e herhangi bir listenin teslim edilmediği kaydedilen haberde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi: "Müzakerelerdeki görüş farklılıkları sebebiyle gecikmeler olabilir ancak görüşmelerin sekteye uğramasına yol açmaz. Bu, Katar'ın dün gece İsrail'e ilettiği mesajla da uyuşuyor. Dolayısıyla anlaşma tehlikede değildir. Savaş, önceki günlerdeki gibi devam ediyor. İlk rehineler geri dönünceye kadar ateşkes olmayacak. İlk rehineler gelince ateşkes olur."