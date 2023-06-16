İsrail basını: Netanyahu, Erdoğan ile görüşmenin peşinde

Normalleşme adımlarından sonra Türkiye- İsrail ilişkilerinde yeni döneme girilirken İsrail basınında yer alan haber dikkat çekti. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, iç siyasette sorunlar yaşayan ve ABD ile de arası açık olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmenin yollarını arıyor. İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili verdiği demeçte, Başbakanlık'ın böyle bir toplantıyı düzenlemek için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti. Diplomatik kaynaklar ise sürecin birtakım zorluklar ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kanal 12'ye göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla ülke içinde 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor.