İsrail basını: ‘Netanyahu Flydubai olayında kendisine pay çıkarmaya çalışıyor’

Haaretz gazetesinin haberinde, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayda erken uyarı mekanizmaları, güvenlik kontrolleri ve istihbaratın çöktüğüne işaret edildi.

Haberde, uçaktaki yolcuların kokpite müdahale ederek uçağı düşmekten kurtardığı öne sürülerek, Başbakan Netanyahu'nun ise gelişmeleri hızla kendi lehine çevirme arayışına girdiği vurgulandı.

Saldırıdan bir gün önce F-15 savaş uçaklarının önünde poz vererek düşmanların seçimleri sabote edeceğine yönelik abartılı ve somut dayanaktan yoksun uyarılarda bulunan Netanyahu'nun, kamuoyunda kafa karışıklığına ve muhalefetin sert eleştirilerine hedef olduğu belirtildi.

"NETANYAHU OLUMLU TABLOLARDA ÖN SAFTA YER ALIYOR"

Haberde, Netanyahu'nun saldırı öncesinde terör riskine dikkat çektiği yönündeki iddialarının büyük bir tutarsızlık barındırdığı kaydedildi.

Başbakan'ın sivil havacılığa dönük somut bir tehditten haberdar olması halinde gereken tedbirleri neden almadığı aksi durumda ise hayali bir tehlike uydurarak "kahramanlıktan" pay çıkarmaya çalıştığına işaret edildi.

Haberde, seçim arifesinde kurtulan yolcularla fotoğraf çektirerek vitrine çıkan Netanyahu'nun, olumlu tablolarda en ön safta yer alırken kriz ve acı yaşanan durumlarda sorumluluk almaktan kaçındığı vurgulandı.

Gazetenin haberinde ayrıca, hükümetin saldırıyı doğrudan İran'la ilişkilendirme çabalarının ise İsrail istihbaratı tarafından kanıt ve mantıktan yoksun bulunarak boşa çıkarıldığı belirtildi.

"NETANYAHU'YU MESİH GİBİ PAZARLADILAR" VURGUSU

Flydubai uçağı olayının ardından hem İsraillilerin yabancı şirketlerle uçuş kaygısının arttığı hem hava yolu firmalarının yeni saldırı korkusuyla İsrail seferlerini azaltabileceği veya durdurabileceği ifade edildi.

Haberde son olarak, Netanyahu'nun iktidar yanlısı medya ve destekçileri tarafından adeta bir tarikat refleksine bürünülerek "Batı'yı ve İsrail'i kurtaran fedakar bir mesih" gibi gösterildiği, saldırı girişiminin dahi Başbakan'ın doğaüstü sezgisel gücünün ve ilahi bir mucizenin sonucu olarak lanse edildiği aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör