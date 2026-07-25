İsrail basını: Ortadoğu’da dominant güç Türkiye

İsrail medyasında Türkiye'ye dair her gün yeni bir detay ve yorum yayınlanıyor. Jerusalem Post gazetesindeki düşünce yazısında Türkiye'nin bölgede artan etkisine vurgu yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek için savaşlar başlattığına ancak gelinen noktada bölgeye dair alınan yeni kararlarda ABD'nin Tel Aviv yönetimini kenarda bıraktığı vurgulandı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilerek Türkiye'nin artık bölgede dominant ülke olduğuna ve birçok karar aşamasında bulunduğuna vurgu yapıldı.

YUNANİSTAN'DA İSYAN: SOYKIRIMCILARLA KOL KOLAYIZ

Yunanistan'ın "silahlı kuvvetlerini modernize etme" programı kapsamında İsrail destekli yaklaşık 3,5 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma sistemine onay vermesinin yankıları sürüyor. İsrail basını, projenin Türkiye'nin artan savunma kapasitesi ve bölgesel askeri etkisi dikkate alınarak hazırlandığını öne sürdü. Yunanistan'daki muhalifler ise Netanyahu ile anlaşmalar yapan Başbakan Kiryakos Miçotakis'e "Gazze'de katliamlar yapan İsrail ile işbirliğini kabul etmiyoruz" tepkisini gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör