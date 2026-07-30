İsrail basını: Trump bedel ödetiyor
ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesi, İsrail basınında dikkat çeken değerlendirmelere yol açtı. Yedioth Ahronoth gazetesi, Trump yönetiminin İsrail'e bedel ödettiği değerlendirmelerinde bulundu. Haberde ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun görüşmeyi kamuoyundan bilinçli olarak gizlediği belirtildi. Netanyahu, düşük profilli ve basına kapalı tutulan tam bir işbirliği sağlandığını savunsa da, İsrailli uzmanlar ve analistler, Tel Aviv yönetiminin ABD iç siyasetinde artan savaş karşıtlığı nedeniyle giderek daha fazla izole olduğuna ve iki ülke arasındaki derin çatlaklar bulunduğuna dikkat çekiyor.
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