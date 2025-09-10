İsrail basını: Trump ile Netanyahu 2 kez telefonda görüştü

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, Doha'daki saldırıdan sonra Trump ile Netanyahu'nun 2 kez telefonda görüştüğünü söyledi.

Söz konusu kaynak, Netanyahu-Trump görüşmelerinin "çok iyi geçtiğini" aktardı.

İsrail basınında dün çıkan haberde, Doha'daki saldırının Beyaz Saray'ı "şok ettiği ve öfkelendirdiği" iddia edilmişti.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.