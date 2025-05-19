İsrail Basını: Trump Netanyahu’ya kovuldun mesajı verdi

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içi Ortadoğu'ya düzenlediği ziyaretine ilişkin ilginç bir değerlendirmede bulundu. Trump'ın Netanyahu'ya açık ve net "kovuldun" mesajı verdiğine işaret edildi. Walla haber sitesinde yayımlanan yazıda, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye düzenlediği ziyarete işaret edilerek "İsrail'in Ortadoğu'daki şölenin dışında bırakıldığı" belirtildi. "Washington'a giden yol artık Riyad, Doha, Abu Dabi ve Ankara'dan geçiyor" ifadesi kullanılırken "cehenneme giden yolun" ise İsrail'den geçtiği kaydedildi. Yazıyı kaleme alan Ben Caspit: Amerikalılar Suudilere hayalet uçaklar, Türklere ise orta menzilli füze bataryaları ve istedikleri her şeyi sağlayacak. Yakın gelecekte tüm Ortadoğu, gelişmiş Amerikan silahlarıyla dolup taşacak. Ayrıcalığımız herkesin malı oldu ve sesimiz odada basit bir nedenden ötürü duyulmuyor: Dışarıdayız, duvara bakıyoruz.

EN TRAVMATİK HAFTA

Haaretz gazetesinde Yossi Verter imzasıyla yayımlanan bir başka yazıda, Trump'ın ziyaretinin İsrail'e bölgedeki "en gözde" ABD müttefiki olmadığı ve Netanyahu'ya da "kovuldun" mesajını verdiği belirtildi. Yazıda, Trump'ın ziyaretinin ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin, Netanyahu hükümetinin kuruluşundan bu yana diplomatik açıdan "en travmatik hafta"yı yaşamasına neden olduğuna dikkati çekildi. The Jerusalem Post gazetesinde Amotz Asa-el imzalı görüş yazısında ise Trump'ın ilk başkanlık döneminin aksine bugün Netanyahu'nun "müttefiki, dostu ve oyuncağı" olmaktan çok uzak olduğunun altı çizildi.