İsrail basını Trump'ı uyardı! "Ateşkesi Netanyahu baltalıyor"

Başmakalede, bu adımların İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi, gerilimi artırmayı ve gelecekteki diplomatik girişimleri engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

Gazete, ABD Başkanı Trump'ın Gazze 'de ateşkesi sağlamaya çalıştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da attığı tek taraflı adımların gerilimi daha da tırmandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin bugünkü başyazısında, İsrail 'deki mevcut hükümetin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü, İsrail'in müttefikleriyle gerilimi artırdığı ve Filistinlilerle gelecekte bir anlaşmaya varılmasını zorlaştırdığı vurgulandı. Başmakalede, "Aşırı sağcı hükümetimiz, uluslararası hukuku ihlal etmeye, İsrail'in müttefiklerini kışkırtmaya ve Filistinlilerle gelecekte bir anlaşmaya varılması ihtimalini baltalamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Haaretz, Trump'ın bölgede istikrarı sağlama ve bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olması hâlinde, Netanyahu hükümeti ve yerleşimcilerin bu süreci engellediğinin farkında olması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail Yayın Kurumu (KAN), Haaretz'in başyazısının, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceğini değerlendirmek üzere Tel Aviv'e yapacağı ziyaret öncesinde yayımlandığına dikkati çekti.

KAN, ismini açıklamadığı İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Barrack'ın ziyaretinin, 29 Aralık'ta ABD'nin Florida eyaletinde yapılması beklenen Trump-Netanyahu görüşmesine yönelik doğrudan bir hazırlık niteliği taşıdığını aktardı.

Haberde ayrıca, Barrack'ın Netanyahu'nun ateşkes sürecinin bir sonraki aşaması için uygun bir muhatap olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğu ifade edildi.