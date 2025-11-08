İsrail basını: Türkiye, Netanyahu’nun hesaplarını bozdu

İsrail medyasında Türkiye analizleri gündemin birinci maddesi olmaya devam ediyor. Son olarak İsrail merkezli N12 televizyonu Ankara'nın Gazze'deki etkisine dair bir analiz yayınladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve diplomatik hamleleri ile uluslararası denklemi etkilediği vurgulandı. "Erdoğan artık uluslararası sahnenin vazgeçilmez bir aktörü" değerlendirmesi yapılan yazıda Türkiye'nin Gazze'den Suriye'ye, Körfez'den Ukrayna'ya kadar kritik krizlerde belirleyici bir güç hâline geldiği aktarıldı. Tel Aviv Üniversitesi'nden Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Erdoğan'ın Arap dünyasının vicdanını temsil ettiği yorumunda bulundu.

ALTAY TANKI VURGUSU

Türkiye'nin hamleleriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hamlelerini bozduğu vurgulandı. Öte yandan İsrail merkezli Israeldefense'e göre Türkiye uzun süredir devam eden yerli tank geliştirme projesinin en somut sonucunu elde ederek yeni Altay ana muharebe tankını resmen hizmete aldı. Yerli savunma sanayiinin ürünü olan Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı kabiliyetlerinde önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.