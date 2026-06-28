İsrail basını: Türkiye süper güç oluyor
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı İsrail basınının gündeminden düşmüyor. Ortadoğu uzmanı Yoni Ben Menachem, Kanal 14 televizyonundaki programda Türkiye'nin bölgesel yükselişine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayii atılımları ve bölgesel etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Menachem, "Türkiye bölgede süper güç olma yolunda ilerliyor. Silahlar ve uzun menzilli füzelerle donanıyorlar" ifadelerini kullandı. Menachem, Türkiye'nin bölgesel hamlelerinin yalnızca askeri olmadığını ve farklı boyutlarda güç projeksiyonu içerdiğini vurguladı.