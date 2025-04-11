İsrail basını: Türkiye’nin Suriye etkisine alışmak zorundayız

İsrail gazetesinde yer alan analizde, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin endişeleri artsa da buna karşı koyacak "çok az seçeneğinin" kaldığı yorumu yapıldı. Times of Israel gazetesinde Norit Yohanan'ın kaleme aldığı, "İsrail yönetimi, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisine alışmak zorunda" başlıklı analize yer verildi.

"TRUMP, ERDOĞAN'IN YANINDA"

Analizde, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye ile İsrail arasındaki karşılıklı açıklamalar ve bu hafta Azerbaycan'da Ankara ile Tel Aviv arasında yapılan görüşmeye değinildi. Suriye söz konusu olduğunda Türkiye'nin bunu İsrail'den daha fazla önemsediği ve buna göre adımlar attığı belirtilen analizde, İsrail'in bu ülkeye olan "ilgisinin tamamen güvenlik odaklı olduğu" ileri sürülürken, bu durumun Ankara'ya üstünlük sağladığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği bunun da İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığı dile getirildi. Esad rejimiyle mücadelede Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği desteğe işaret edilirken, Şam'daki yeni yönetim ve Suriye halkının bu desteği unutmayacağı kaydedildi.