İsrail basını yazdı: Filistinli iş insanı Trump’ın Gazze planında kilit rol oynuyor
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Gazze’yi devralma ve bölge halkını zorla göç ettirme planını önermişti. İsrail medyası, bu politikalarda Filistinli ünlü iş insanı Masri’nin kritik rol oynadığını belirtti.
The Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamas'la görüşmeler yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Gazze'nin geleceği konusunda ABD vatandaşı Filistinli ünlü iş insanı Beşar el-Masri'ye danıştığı öne sürüldü.
Trump'ın Gazze'ye ilişkin planında kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandıran Masri'nin, Boehler'in danışmanı olduğu hatırlatıldı.
Hamas'la yürütülen görüşmeler de dahil olmak üzere Boehler'in bölgeyi ziyaretlerinde, Masri'nin özel uçağını kullandığı ve Filistinli iş insanının kendisine eşlik ettiği aktarıldı.
Haberde, Gazze'nin yeniden inşası çabalarına öncülük edebilecek isimlerden biri olarak öne çıkan Masri'nin, Hamas ya da Filistin yönetimi ile bağı olmayan pragmatik bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.
Masri daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdi dünya Gazze'de yaşananları izlerken şu soru akla geliyor: Gazze'yi yeniden inşa edecek kişi Masri mi olacak?" ifadelerini kullanmıştı.
Filistin'in Nablus kentinde doğan milyarder iş insanı Masri, işgal altındaki Batı Şeria'da hayata geçirilen en büyük proje olan Ravabi kentinin yatırımcısıydı.