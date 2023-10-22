İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!

"ORDU ALEYHİNDE DELİL TOPLUYOR"

"Netanyahu, ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanmayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." ifadesi kullanılan haberde, bir başka ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın savaşın başlamasından 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için iyi bir sözcü atadığı belirtilen haberde, sözcünün daha önce orduya bağlı Batı Şeria Tümeni Sözcüsü olarak çalıştığı ve görevi sırasında savaş muhabirleriyle tanıştığı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan bu atamanın özellikle savaş çıktığı sırada yapılmasının, normal olmadığı kaydedilen haberde, üst düzey askeri komutanların saldırıyı öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise hiçbir şekilde sorumluluk almadığı dikkate alındığında "atamanın şüpheli olduğu" değerlendirmesi yapıldı.