İsrail basınından çarpıcı analiz: ABD'de İsrail'e destek hızla azalıyor!

İsrail basını, ABD’de İsrail’e desteğin hızla azaldığını yazdı. Söz konusu haberde, Tel Aviv yönetiminin son dönemdeki politikaları ile ABD'deki imajına verdiği zararın "göründüğünden daha derin" ve ABD kamuoyunda yaşanan bu değişimin yalnızca siyasi alanda değil, sosyal ve kültürel düzeyde de etkili olduğu belirtilirken, İsrail'in kuruluş süreci ve Filistin topraklarıyla ilgili tarihsel gelişmelerin de ABD kamuoyundaki tartışmaların arka planında yer aldığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 19:57 Son Güncelleme: 22 Nisan 2026 20:05

İsrail merkezli Walla News haber sitesi, İsrail'in ABD'deki imajının Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın ardından derinden zarar gördüğünü ve Tel Aviv'e verilen desteğin hızla azaldığını belirtti. Habere göre, uzun yıllar boyunca ABD dış politikasının en istikrarlı unsurlarından biri olarak kabul edilen Washington-Tel Aviv ilişkileri, son haftalarda yaşanan bölgesel gelişmeler ve üst düzey Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla birlikte "radikal bir değişime" şahit oldu. Söz konusu radikal değişimi açıkça ortaya koyan verilere göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 60'ının İsrail'e olumsuz baktığı, 18-29 yaş arası gençlerin ise yaklaşık yüzde 75'inin Filistinlilere İsrail'den daha fazla sempati duyduğu aktarıldı.

Bu oranların daha önce görülmemiş düzeyde olduğu ve geçmişte ABD'de İsrail lehine güçlü bir siyasi fikir birliğinin bulunduğu vurgulandı. Söz konusu siyasi değişimin yakın zamanda Senatoda ABD'nin İsrail ile silah anlaşmasına ilişkin yaşanan tartışmalar sırasında açık biçimde görüldüğü ifade edildi. Anlaşma onaylanmasına rağmen tartışmaların önemli bir değişimi ortaya koyduğuna işaret edilen haberde, 47 Demokrat senatörden 40'ının anlaşma aleyhine oy kullandığı hatırlatıldı. Senatoda İsrail karşıtlığı geçmişte bir senatör için "siyasi intihar" olarak değerlendirilirken bugün bunun sıradan hale geldiği belirtilen haberde, Yahudi Senatör Bernie Sanders'ın, "Başladığımızda sadece 11 aleyhte oy vardı şimdi ise 40 oy var. Bu, Amerikan halkının görüşünü yansıtıyor." sözlerine yer verildi.