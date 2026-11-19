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İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu kurmaylarına “İran’a saldırı kaçınılmaz” dedi!

İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu kurmaylarına “İran’a saldırı kaçınılmaz” dedi!

İsrail Basını İran ile ilgili dikkat çeken iddialara yer verdi. Habere göre İsrailli bir yetkili Netanyahu'nun dün gece yapılan güvenlik toplantısında kurmaylarına İran'a yönelik askeri saldırının kaçınılmaz olduğunu dile getirdiğini öne sürerken, İsrail ordusu ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında paylaşılan ve onaylanmış planların bulunduğunu belirterek, "Mesele sadece zamanlama." dedi.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 17:37

Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu dün gece yapılan güvenlik toplantısında İran'a karşı bir saldırının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kanala konuşan üst düzey bir İsrailli askeri yetkili, İsrail ordusu ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında paylaşılan ve onaylanmış planların bulunduğunu belirterek, "Mesele sadece zamanlama." dedi.

Yetkili, iki ülkenin de ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adıma karar vermesini ve bunun için doğru zamanı beklediğini ifade etti. Söz konusu gelişme CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın dün İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve aralarında İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın da bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüşmesinin ardından yaşandı.