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  • İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıların başlatılmasını istedi

İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıların başlatılmasını istedi

İsrail basını İran’a yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu. Katil Netanyahu’nun ABD’de yapılacak olan ara seçimlerden sonra Trump’tan İran’a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılmasını istediği aktarılırken, Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği öne sürüldü.

İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıların başlatılmasını istedi
İHA
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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıların başlatılmasını istedi

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları ele aldı. Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu diplomatik sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun devam eden arabuluculuk girişimlerinin İran üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu belirtildi.

İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıların başlatılmasını istedi

Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü. Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi.

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İsrail basınından çarpıcı iddia: Netanyahu, Trump’tan İran’a saldırıların başlatılmasını istedi

DOHA'DAKİ İRAN-KATAR GÖRÜŞMELERİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

İran ve Katar heyetleri arasında savaşın sonlandırılmasına yönelik Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmeler üçüncü gününde devam ederken, Katarlı arabulucuların ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile de doğrudan temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#BİNYAMİN NETANYAHU #BEYAZ SARAY #İSRAİL #DONALD TRUMP

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